Flere sager ved boligblok i Brabrand

Under visitation af manden, og ved nærmere undersøgelse af stedet, fandt betjentene en joint og flere salgsposer med hash samt nogle kontanter. Den 27-årige mand blev derfor anholdt og sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.

Lidt senere var betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje forbi på samme adresse, hvor de blev spottet af en mand, der med det samme satte i løb. Undervejs kastede han en pose med flere salgsposer med hash fra sig, som blev taget med af politiet til nærmere undersøgelse.

Da specialpatruljen lidt senere havde standset en bil samme sted i forbindelse med en rutinekontrol, kom en 25-årig mand forbi og blandede sig i politiforretningen. Han blev flere gange bedt om at trække væk, men da han nægtede, fik han lidt hjælp af betjentene, der fjernede ham fra stedet. Det fik den 25-årige mand til at råbe af betjentene, og han endte derfor med at blive sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.