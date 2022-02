Håbet er, at det blandt andet kan give naboerne til to af Banedanmarks byggepladser ved Årslev og Tilst bedre nattesøvn.

Transportminister Trine Bramsen og Teknik og Miljø-rådmand i Aarhus Kommune Steen Stavnsbo (K) har indgået »en fælles forståelse«, der sænker støjgrænserne i forbindelse med byggearbejde, og samtidigt sikrer naboer større muligheder for at få kompensation.

Det skriver Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.

»Det er et kompromis, som kommer mange aarhusianere til gode. Samtidig tages også hensyn til, at man kan komme videre med elektrificeringen af vores jernbaneforbindelser, som er vigtigt for både os og resten af Danmark,« udtaler Steen Stavnsbo i pressemeddelelsen, hvor han også udtrykker glæde over, at transportministeren har »søgt dialogen med os«.

For at lykkedes med elektrificeringen af jernbanenettet i Danmark er det nødvendigt at bygge broerne i de benævnte områder om. Byggepladserne har tilsammen 10.000 naboer, og det har ikke tidligere været muligt for Banedanmark og Aarhus Kommunes miljømyndighed at nå til enighed om vilkårene for arbejdet, der både kommer til at foregå om natten, i weekender og på helligdage.