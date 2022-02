Mens nogle tager på vinterferie, kan andre nu for alvor trække i arbejdstøjet til den første ferieuge uden restriktioner, siden coronakrisen begyndte. JP Aarhus genbesøger mennesker og steder, som krisen ramte, for at se, hvordan de er kommet igennem nedlukningerne.

»Vi forbereder som om, at der inden længe bliver fuld knald på.«

Covid-19-pandemien har aflyst eller udsat et stort antal selskaber og har reelt gjort Café Kølbert-medstifter Lars Ringdal arbejdsløs i månedsvis. På et tidspunkt frygtede han reelt for serveringsteatrets eksistens, men de sorte katastrofetanker er nu erstattet af drømme om fest og glæde – og at kunne genindtræde i rollen som den underkuede voksenlærling Erling.