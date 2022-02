»I dag villakvarter, i morgen nabo til et etagebyggeri – det går jo ikke.«

Sådan lyder det fra Steen Stavnsbo (K), ny teknisk rådmand, der har sagt nej tak til et tredje byggeprojekt ved Agerbæksvej i Risskov og nu bebuder nye retningslinjer for den slags byggerier.

»Vi har sat en proces i gang internt, hvor vi kommer med nye retningslinjer, for vi bliver nødt til at sætte nogle linjer op, så man har noget at forholde sig til, også af hensyn til de private ej