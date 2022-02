Permanente hegn på havnefronten er en »vanvittig idé,« lød det fredag fra Knud Fladeland Nielsen, arkitekten bag store dele af Aarhus Ø og de bynære havnearealer.

Men den opfattelse deles ikke af politikerne i Aarhus. Medlemmer af Teknisk Udvalg for SF og V samt teknikrådmand Steen Stavnsbo (K) peger alle på, at flere hegn skal være en del af løsningen for at forhindre drukneulykker.