48-årig arbejdede og opholdt sig ulovligt i Danmark

Østjyllands Politis udlændinge- og grænsekontrolsektion var onsdag kl. 09.20 på besøg på en adresse i Aarhus C, da politiet havde fået mistanke til, at der blev drevet bordelvirksomhed fra adressen, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Da betjentene bankede på, blev de mødt af en 48-årig thailandsk kvinde, der identificerede sig med et thailandsk pas.

Ved kontrol af passet kunne betjentene konstatere, at kvinden opholdt sig ulovligt i Danmark, og hun blev derfor anholdt og sigtet for ulovligt ophold i landet. Herefter gennemgik betjentene lejligheden, der tydeligt bar præg af at været blevet brugt som massageklinik. Den 48-årige kvinde blev derfor også sigtet for at have arbejdet ulovligt i landet. Kvinden er foreløbigt tilbageholdt på udlændingeloven i op til 3x24 timer, mens hendes sag bliver forelagt Udlændingestyrelsen og Center mod Menneskehandel.