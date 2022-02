Vaks medarbejder stoppede computertyv

Onsdag kl. 13.00 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra Alléskolen på Toldbodgade i Aarhus C, hvor en medarbejder på 3. sal var stødt ind i en mand, som hun ikke havde set før. Medarbejderen havde spurgt ind til, hvad manden lavede på skolen, og han var kommet med flere skiftende forklaringer, hvorefter han begyndte at gå mod udgangen, fremgår det af døgnrapporten.

Medarbejderen opdagede, at et computerskab stod tomt, hvilket hun fandt mistænkeligt, og hun kontaktede nogle af sine kollegaer, der hjalp med at tilbageholde manden, mens der blev ringet efter politiet. Da betjentene ankom til stedet, stod medarbejderne uden for skolen sammen med manden, der var i færd med at hive flere computere op af sin rulletaske.

Manden havde over for medarbejderne erkendt, at han havde taget computerne og ville nu aflevere dem tilbage. Den 42-årige mand blev herefter sigtet for tyveriet, og alle computerne blev leveret tilbage til skolen.