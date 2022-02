Falsk bankbud dømt for groft bedrageri

Den 27-årige blev dømt for sammen med flere ukendte gerningsmænd at have begået godt 100 tilfælde af bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed i Aarhus over en længere periode sidste år, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Metoden var den samme hver gang: Den 27-årige og hans medgerningsmænd ringede en ældre kvinde op, præsenterede sig som bankmedarbejder og fortalte, at kriminelle var ved at få adgang til hendes bankkonto. Hun skulle derfor have et nyt kreditkort og blev bedt om at oplyse pinkoden til kortet. Kort efter dukkede der et ”bankbud” op på kvindens adresse for at hente det gamle kort, hvorefter der blev hævet penge på det. På den måde var den 27-årige med til hæve omkring 700.000 kroner alt i alt fra de forurettedes konti.