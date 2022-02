Den Gamle By udstiller håndværk og faglig stolthed

»Den alsidige, fagstolte håndværker er en vigtig faktor for fremdrift i samfundet og samtidig afgørende for, at vi kan passe på det, som vi allerede har«, påpeger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn i en pressemeddelelse.

Den kommende udstilling bliver kronen på værket i Den Gamle Bys satsning på at fremme interessen for håndens arbejde.

»Samtidig forventes det, at der i 2030 vil mangle op mod 100.000 faglærte, og derfor er vi i Den Gamle By både glade og stolte for nu at få mulighed for at slå et slag for værdien af det gode håndværk,« forsætter han.

Udstillingen om håndværk og fagstolthed baserer sig på Den Gamle Bys mangeårige arbejde med emnet.

For Den Gamle By er det naturligt at trække tråde fra nutidens faglærte tilbage til fortidens stolte håndværkstraditioner. Derudover arbejder museet tæt sammen med erhvervsskoler i Østjylland og en række nyudlærte svende, som i udstillingen fremviser og fortæller om deres svendestykker.