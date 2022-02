Konkursramt vinhandel genopstår med ny ejer

»Jeg glæder mig enormt til at være med til at puste nyt liv i det i forvejen gode koncept. Og jeg ser frem til at være med til at afholde vinsmagninger, til at introducere vine og spiritus fra små kvalitetsproducenter verden over. Og så glæder jeg mig naturligvis til at møde tidligere og nye kunder og gæster og være med til at skabe gode oplevelser og skabe stemning i skønne Jægergårdsgade,« siger han i en pressemeddelelse.

2021 var grundet corona et temmelig udfordrende år med hensyn til afholdelse af vinsmagninger og arrangementer – hos det nye Smagførst kan alle udstedte gavekort til smagninger og arrangementer indløses.