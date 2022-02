Pas på kasketterne, når der havner sager om AGF og Kongelundsprojektet på dit skrivebord.

Sådan lyder meldingen fra jurister i Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune, som den nytiltrådte rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (K), har bedt om at vurdere, hvilke habilitetsproblemer hans erhvervsaktiviteter kan betyde for ham i sit arbejde som rådmand.