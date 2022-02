Flere personer måtte anholdes på en ellers rolig nat

Det forgangne døgn forløb uden de helt store hændelser for Østjyllands Politi, på trods af at dette var første weekend uden restriktioner i nattelivet.

I hvad der måtte have føltes som en evighed, har danskerne måttet nøjes med at indstille festen og gå hjem fra barerne kl. 22. Derfor var det spændende at se, hvordan befolkningen reagerede, da barer og natklubber denne weekend igen havde åbent på fuld skrue.

Ifølge Østjyllands Politi viste borgerne igen deres begejstring for, at nattelivet blev åbnet helt op – desværre ikke hele natten. Frem til omkring kl. 03.00 havde politiet ikke det store at skrive om, men derefter viste det sig, at flere personer havde fået en tår over tørsten.

Således blev hele fem personer i Aarhus anholdt og sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen.

Tømmermænd på en søndag er aldrig sjove, men du skal nok være glad, hvis det bare var det. Østjyllands Politi oplyser nemlig, at tre personer i henholdsvis Aarhus og Randers havde fået så meget at drikke, at de skulle ind at sove rusen ud i detentionen. /JP Aarhus