06/02/2022 KL. 09:45

For abonnenter

Stor ejendomsudvikler og rådmand er venner: Toppolitiker skal gå uden for døren

Den nye rådmand for byggeri i Aarhus Steen Stavnsbo (K) skal holde sig væk i en række sager, som ellers normalt ville skulle håndteres af netop rådmanden. Årsagen er bl.a., at han og én af byens største ejendomsudviklere har »et årelangt venskab«, hvor de »deltager i private sammenkomster hos hinanden«, viser et notat.