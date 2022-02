Mand skabte uro med legetøjspistol

Der blev sendt flere patruljer til stedet, og ved ankomsten kunne betjentene se, at den bil, der var blevet nævnt i forbindelse med anmeldelsen, stadig holdt på stedet. Der var flere personer til stede, og det viste sig hurtigt, at der havde været tale om en legetøjspistol, som en 20-årig mand havde viftet med over for nogle af sine bekendte.

Alle havde tilsyneladende vidst, at der var tale om en spøg, og at det var en legetøjspistol. Den 20-årige mand blev dog alligevel sigtet for at have forstyrret den offentlige orden.