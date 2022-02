Yderligere tre anholdt i sag om supermarkedsvold

Tre mænd på 20, 21 og 24 år blev torsdag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus. De sigtes for trusler og grov vold begået den 26. januar mod en medarbejder i Rema1000 på Frederiks Allé i Aarhus C.

En 20-årig mand sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Han blev anholdt dagen efter episoden.

Ifølge sigtelsen overfaldt de fire mænd medarbejderen med flere slag og spark, tog halsgreb på ham og smed flere genstande på ham, inden nogle vidner greb ind og fik stoppet overfaldet.