På Dokk1 peger to kameraer direkte mod de mange biler, der denne torsdag eftermiddag triller ind og ud af parkeringskælderen i den store havnebygning, hvor man kan låne bøger, holde studiegruppe eller besøge borgerservice.

Kameraerne er kinesisk produceret og af mærket Hikvision, som er omstridt, efter at det tidligere kom på USA’s sorte liste, fordi undersøgelser har fundet såkaldte bagdøre, dvs. mulighed for at uvedkommende kan få adgang til information.