Lasse Jensen kunne ikke svømme, da han en sen oktobernat for over 20 år siden hoppede i vandet fra diskoteksbåden M/F Broen for at redde en ung mand, der var hoppet i det iskolde vand.

»Man har jo tit sådan en fornemmelse af, om det er noget, folk selv kan klare. Og min umiddelbare vurdering, da jeg stod oppe på Broen, var, at ”den klarer han ikke selv”. Så jeg tog beslutningen om at hoppe i, og det var nok godt,« fortæller den daværende forpagter af diskoteksbåden, som