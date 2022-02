18/02/2022 KL. 06:45

For abonnenter

Første gang 16-årige Josefine Mundberg Mygind følte, at hun havde en stemme var på en lejr for anbragte børn og unge

Josefine Mundberg Mygind havde aldrig følt sig normal. Så kom hun med i Lær for Livet og fik et “selvtillidsboost.” En ny aftale giver 80 udsatte børn og unge i Aarhus Kommune samme mulighed. Og det er der brug for, mener Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.