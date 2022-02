22/02/2022 KL. 13:00

For abonnenter

»Forestillingen er krøbet ind under huden på mig, men på den fede måde«

Skuespilleren Lasse Steen er med i et trekantsdrama på scenen, hvor dramatikeren Christian Lollike har hentet en skræmmende fortælling fra 1817 op til nutiden og bruger den til at sætte fokus på teknologi og overvågning. »Jeg elsker, at der er så meget kød på den,« siger han.