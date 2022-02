Polsk mand uden busbillet endte med bøde på 3.500 kroner

Tirsdag kl. 18.00 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en buskontrollør, der stod på Park Allé i Aarhus med en udenlandsk mand, der ikke ønskede at oplyse sin identitet i forbindelse med, at han skulle have en afgift for ikke at have købt billet, fremgår det af døgnrapporten. Da betjentene ankom, blev manden bedt om at fremvise ID, men han forklarede, at han havde glemt sit ID-kort derhjemme.

Betjentene visiterede herefter manden for at se, om han alligevel var i besiddelse af en form for ID. I forbindelse med visitationen fandt betjentene et knojern i mandens jakkeinderlomme, og han blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven. Manden blev herefter kørt til politigården, hvor man fandt frem til hans identitet.

Den 29-årige mand fra Polen fik herefter et bødeforlæg på 3.500 kroner for overtrædelse af våbenloven og for overtrædelse af udlændingeloven ved ikke at have været i stand til at fremvise gyldigt ID.