Aggressiv mand på indkøbstur i Bilka

Tirsdag kl. 17.26 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra Bilka i Tilst, hvor flere medarbejdere forinden havde haft en kontrovers med en kunde, der ikke ville samarbejde, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

En 20-årig kvindelig medarbejder havde stået ved butikkens scan-selv-område, da en mand var gået ud med en indkøbsvogn, der havde sat alarmen i gang. Kvinden havde taget kontakt til manden og oplyst ham om, at der måtte være noget, han havde glemt at betale for. Manden gik ind og betalte for nogle af varerne, og da han kom tilbage bad medarbejderen om at se hans kvittering. Da han nægtede at vise denne, tilkaldte medarbejderen en vagt, mens hun holdt fast i mandens indkøbsvogn, og bad ham og hans familie blive på stedet. Ifølge den 20-årige kvinde tog manden herefter fat i hendes tommelfinger og vred den så langt bagover, at hun var nødt til at slippe indkøbsvognen, hvorefter han hurtigt gik mod udgangen.