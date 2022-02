Erhvervspris til lædervirksomhed for grøn omstilling

Sørensen Læder A/S i Lystrup er blevet tildelt DI Østjyllands Initiativpris 2021. Valget faldt på den familieejede virksomhed på grund af dens arbejde med FN’s verdensmål i forbindelse med en strategisk omlægning af produktionen.

Virksomheden har haft som mål at ændre forbrugernes opfattelse af læder for at stå bedre i konkurrencen med andre produkter i f.eks. møbelindustrien. I den forbindelse har Sørensen Læder stillet omfattende krav til producenterne i forhold til mi