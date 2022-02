Salling-millioner sætter musik til Aarhus

To års tumult med corona skulle gerne være fortid nu, og det får nu fire markante kulturaktører i Aarhus til at gå sammen om at skabe ekstraordinære liveoplevelser. Et initiativ, som bliver bakket op af knap 2,2 mio. kr. fra Salling Fondene.

»Vi er glade for, at vi kan være med til at bakke op om kulturlivet, som har været ekstra hårdt ramt de seneste år og samtidig give tusindvis af mennesker og masser af kunstnere en ekstraordinær oplevelse,« siger bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond, Jens Bjerg Sørensen i en pressemeddelelse.