Der er intet hegn til at forhindre, at den berusede, forvirrede eller svagtseende en mørk aften træder et skridt til højre og i stedet for at komme over broen fra Havnepladsen i Aarhus til Navitas falder over den lille forhøjning, som udgør kajkanten, og snubler ud i vandet. På denne årstid mister man bevidstheden efter et minut i det iskolde vand. Og så er stigerne og sikkerhedslinerne ikke til meget hjælp.