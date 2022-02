Hvis man troede, at nyt byråd betød en bremse på højhusene, så kan man godt tro om igen.

Og skuffelsen er hørbar hos Michael Poulsen, formand for Christiansbjerg Fællesråd.

Han troede, at især Socialdemokratiet ville slå ind på en ny kurs i det nye byråd, men selv om partiet i december udtrykte skepsis over for tre nye højhuse på det kommende universitetscampusområdet på Katrinebjerg, vil S sige ja til planen og højhusene onsdag i byrådet.