Patientkontoret tager ny onlineløsning i brug

Nogenlunde under den overskrift kan man se et nyt tiltag, der efter planen skal øge effektiviteten og reducere ventetiden i Patientkontoret i Region Midtjylland.

Formularen skal sikre, at Patientkontoret får alle nødvendige oplysninger om patienten, hvilket skal gøre det nemmere for medarbejderne at hjælpe patienten videre.

Med den nye løsning kan borgerne kontakte Patientkontoret på alle tider af døgnet, og ensretningen i henvendelsesformen skal efter planen gøre det muligt for Patientkontoret at effektivisere arbejdsgangene ved at implementere flere robotløsninger, hedder det.

Med indførelse af den nye onlineløsning vil patienterne ikke længere skulle ringe til Patientkontoret og risikere at skulle vente i telefonkø. Patienterne bliver i stedet ringet op af en patientvejleder, der har haft mulighed for at sætte sig ind i patientens sag på forhånd og derved hurtigere kan vejlede og hjælpe patienten.