Politikerne i Aarhus har bred opbakning til klimaindsatsen og målet om CO 2 -neutralitet inden 2030.

Det viser en ny borgerundersøgelse lavet af Epinion for Aarhus Kommune for at tage temperaturen på aarhusianernes holdninger, adfærd og viden om klima. Den såkaldte borgerbarometer-undersøgelse er sendt ud til 35.000 aarhusianere via digital post, og 5.848 har svaret.