18-årig sigtet for flere tyverier

Østjyllands Politi fremstillede fredag en 18-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, oplyser politiet i døgnrapporten. Han sigtes for natten til den 21. januar at have brudt ind i en privat virksomhed og en lejlighed på Skt. Pauls Kirkeplads i Aarhus. Ifølge sigtelsen stjal han her tre designerlamper og nogle ure og smykker. Torsdag fandt politiet via et tip fra en borger en af det stjålne lamper på en adresse i Aarhus, og det ledte til anholdelsen af den 18-årige. Den 18-årige har flere verserende indbruds-sager, hvilket var grunden til, at han blev fremstillet i grundlovsforhør. Retten valgte at løslade den 18-årige. Han er dog fortsat sigtet i sagen.