Efter snart tre års diskussion om varmefølsomme kameraer til at registrere potentielle drukneulykker i vandet langs åen og ved kajkanten på havnen blev der først i november sidste år opsat tre varmefølsomme kameraer.

De skulle oprindeligt have været opsat for knap et år siden, men inden da advarede PET om risikoen ved overvågning fra kinesiske kameraer, og det længe ventede pilotprojekt blev forsinket.