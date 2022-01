Butiksmedarbejder udsat for vold

Østjyllands Politi fik onsdag kl. 20.37 en anmeldelse om, at en medarbejder i Rema 1000 på Frederiks Allé i Aarhus C var blevet overfaldet af fire mænd, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Ifølge medarbejderen snød de fire unge mænd sig foran i køen ved kassen, da de ville købe nogle varer. Da medarbejderen bad mændene om at stille sig bag i køen, blev de aggressive og truende og råbte forskellige skældsord. Det fik medarbejderen til at lade mændene købe deres varer, og de forlod derefter butikken.