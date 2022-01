Kasteknive og stoffer beslaglagt

Et tip førte onsdag kl. 11.30 Østjyllands Politis specialpatrulje til en adresse i Malling, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Ved ankomst til stedet kunne betjentene lugte hash, og adressen blev ransaget. Under ransagningen fandt betjentene noget hash, otte kasteknive, en totenschlæger og nogle æsker med nogle enkelte kanonslag. Det hele blev beslaglagt, og den 39-årige mand, der bor på adressen, blev anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og for overtrædelse af knivloven, våbenloven og fyrværkeriloven.