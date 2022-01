Kontrol i Aarhus V gav 21 sigtelser

Østjyllands Politis færdselsafdeling var onsdag aften på kontrol i den vestlige del af Aarhus, og det kastede en række sigtelser af sig, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. På Holmstrupgårdvej i Brabrand forsøgte en 21-årig mand kl. 18.00 at køre fra politiet, men han blev indhentet og sigtet for kørsel uden førerret, da det viste sig, at han ikke har noget kørekort. Desuden blev han sigtet for at køre uden sele. Han endte dog også med sigtelser efter straffeloven, for i bilen lå flere salgsposer med kokain og en kniv. Det medførte sigtelser for overtrædelse af knivloven og for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.

Lidt senere kørte en af politiets videovogne på Åby Ringvej bag en 36-årig mandlig bilist, som to gange kørte over for rødt, foretog en ulovlig overhaling og lavede et farligt og ulovligt vognbaneskift – alt sammen blev optaget på politiets kamera. Han blev efter forseelserne standset og sigtet for færdselsovertrædelserne og for at køre uden førerret, da han ikke har taget kørekort. Sigtelserne til trods gik der kun nogle få minutter, før han satte sig ind i bilen igen. Denne gang standsede en patrulje ham på Åhavevej, hvor han fik endnu en sigtelse.

Det var også på Åhavevej, at en patrulje omkring kl. 22.00 så en bilist køre over for rødt, efter at han kort forinden var blevet målt til at køre 131 km/t på Viby Ringvej, hvor man højst må køre 80 km/t. Da betjentene ville standse bilen, kørte bilisten ind på en p-plads, hvor det lykkedes føreren af stikke af til fods. I bilen fandt betjentene en ulovlig kniv og en mindre mængde hash, som blev beslaglagt. I alt blev der under færdselsindsatsen sigtet 21 personer. • 3 x hastighed by til klip • 2 x hastighed ved færdselstavle til klip • 5 x kørsel uden førerret. • 4 x rødt lys. • 3 x ulovlige overhalinger til klip. • 2 x brug af mobiltelefon (klip)

• 2 x manøvreforseelser • 4 x manglende brug af sikkerhedssele. • 14 øvrige forseelser – bl.a. en sigtelse til føreren af et el-løbehjul, da han ikke brugte hjelm

JP Aarhus