Supermarked udsat for røveri 

Østjyllands Politi fik onsdag omkring kl. 10 en anmeldelse om et røveri i Rema 1000 på Kirketorvet i Tranbjerg. En mand iført mundbind og hue havde truet en medarbejder med kniv og fået udleveret nogle penge fra kassen, inden han løb fra stedet, fremgår det af døgnrapporten. Politiet sendte flere patruljer til stedet, men det lykkedes i første omgang ikke at finde frem til gerningsmanden. Der blev imidlertid sikret overvågning på stedet, og Østjyllands Politi håber ad den vej, at lokalisere gerningsmanden.