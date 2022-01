Vurderingen er, at det vil koste 1,5 mia. kr. at bringe samtlige skoler op til nutidig standard. Det er 1,1 mia. kr. mere, end byrådet i dag har afsat, viser tal fra Aarhus Kommunes opgørelse over skolernes renoveringsbehov.

»Du kan nok ikke finde et eneste skolevæsen i verden, som har 100 pct. tidssvarende lokaler. En del af det handler nok om, at tiden går. Men der er ingen tvivl om, at området ikke har været prioriteret højt nok i årtier. Og det er ikke bare noget, man løser i en enkelt budgetlægning. Det er et spørgsmål om, at der ikke er afsat nok ressourcer til at følge med,« siger Thomas Medom, (SF), rådmand for Børn og Unge.

Det nye byrådsmedlem Mathilde Hjort Bressum (V) har i en såkaldt 10-dages forespørgsel til rådmanden spurgt ind til standen på de aarhusianske skoler, fordi »det er et område, hvor gruppen har ønsket at gøre en indsats, og som vi er gået til valg på«, forklarer hun.

»Hen over et skoleliv vil de fleste børn opleve, at der er lokaler, som ikke er indrettet topmoderne, eller steder, som kunne have bedre lys, lyd eller luftforhold, og hvor man kunne have haft bedre rammer for at tilrettelægge undervisningen. Det er konsekvensen af, at vi har så stort et efterslæb, selv om vi netop har investeret mere end før i historien.«

Konsekvensen er i værste fald, forklarer han, at elever i folkeskolen kan opleve at få hovedpine eller koncentrationsvanskeligheder.

I besvarelsen, der har Thomas Medom og direktøren for Børn og Unge som underskrivere, står der, at såfremt Børn og Unge fik tilført 1 mia. kr., »svarende til f.eks. de frie midler fra Marselistunnelen«, ville det være muligt at fremskynde og udvide indeklimaindsatserne med tekniske og pædagogiske moderniseringer på skoleområdet.

Området bliver et punkt i de kommende budgetforhandlinger, men præcis hvad Venstre er villig til, ønsker hun ikke at svare på, før de har vendt det i gruppen.

»Det viser jo, at skolerne ikke er tidssvarende, og at der er et stort behov. Det bekymrer mig, at der er børn og unge, som sidder i lokaler, hvor man f.eks. ikke kan få ilt til hjernen,« siger Mathilde Hjort Bressum.

Besvarelsen, hvoraf det fremgår, at der mangler 1 mia. kr., tolker hun som et råb om hjælp og en klar opfordring til, at man er nødt til at reagere.

En gennemgang af skolerne viser, at det vil koste 1,5 mia. kr. at gøre samtlige skoler tidssvarende. Byrådet afsatte i budgettet for 2021 et rammebeløb på 400 mio. kr. til indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø.

Adspurgt om Venstre kunne være villige til at anvende dele af den mia. kr., som med statens bidrag til tunnelprojektet alligevel ikke skal bruges til at finansiere tunnelen, svarer hun:

»Det vil jeg ikke udtale mig om. Mange er hurtige til at bruge den milliard, og der er mange områder, hvor der kunne være et behov.«

Silo-rådmand

Det er rådmand Thomas Medom, der har bedt om at få passussen om Marselis-milliarden ind i besvarelsen og forklarer, at det er for at oplyse det nye byråd om, at der om lidt kommer en proces, hvor der skal prioriteres frie midler, og at det ikke er skrevet i sten, at Aarhus skal vente 30 år med at bringe skolerne op til en tidssvarende standard.

Der er »plads til at øge ambitionsniveauet på skoleområdet«, fastslås det i besvarelsen.

Han understreger dog, at man ikke bare med et snuptag kan bringe samtlige skoler i topmoderne stand. Forvaltningens vurdering er, at det ikke er realistisk at føre alle skolernes arealer op til et tidssvarende niveau inden for fem år, men at byrådet, hvis indsatsen fordeles over 30 år, stadig skal afsætte yderligere 100 mio. kr. for bare at imødekomme det 10-årige investeringsbehov, som er 500 mio. kr. hvert 10. år.

»Der er faktisk politisk handlerum,« understreger Thomas Medom, men påpeger, at det ikke skal tolkes sådan, at han mener, at alle de 1 mia. kr. skal bruges på skoleforbedringer.

»Jeg er ikke så meget silopolitiker, at jeg kun tager hensyn til det område, som jeg er rådmand for. Det er fair at sige, at der også er andre behov.«

SF har i samarbejde med De Radikale tidligere meldt ud, at partierne mener den frie milliard skal fordeles med bl.a. 300 mio. kr. til indeklimainvesteringer til børn i dagtilbud og skole og 250 mio. kr. til bedre og billigere kollektiv transport.