Musical er et hit allerede før premieren

Billetsalget til musicalen ”She loves you” går forrygende og har allerede rundet 30.000 billetter. Derfor forlænges spilleperioden i både København og Aarhus.

Forestillingen får verdenspremiere i Tivolis Koncertsal den 25. marts og spiller herefter i Musikhuset Aarhus fra den 29. april 2022.

Som forsmag på forestillingen har holdet bag offentliggjort en eksklusiv optagelse fra det ikoniske Abbey Road Studios i Liverpool, hvor Maria Lucia og Rikke Hvidbjerg synger duet på klassikeren ”Got to Get You into My Life”. Abbey Road Studios er verdens mest berømte lydstudie, hvor The Beatles blandt andet indspillede albummene ”Abbey Road” og ”Let it Be”.