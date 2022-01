Tre mænd og deres fest var ikke velkomne

Da politiet ankom til stedet, traf betjentene de tre mænd på 23, 31 og 38 år, der rigtigt nok var meget højtråbende og spillede høj musik. De fik besked på at slukke både bål og musik og forlade stedet. Det ønskede de dog ikke at efterkomme, og de var flabede over for betjentene, oplyser døgnrapporten.

Den ene af dem, den 38-årige mand, sendte skældsord i retningen af den ene betjent og endte derfor med at blive anholdt og sigtet for fornærmelig tiltale mod politi-tjenestemand.

De øvrige to blev igen bedt om at forlade stedet, men de begyndte i stedet at diskutere med betjentene, og det endte med, at den 23-årige mand også blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Det fik den sidste mand til selv at forlade stedet – dog ikke uden lige at sende en afskedssalut afsted til betjentene.