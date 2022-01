Thailandsk kvinde sigtet for ulovligt ophold

En 28-årig mand kontaktede tirsdag morgen Østjyllands Politi og fortalte, at han havde mistanke om, at hans fremlejede lejlighed i Aarhus C blev brugt til prostitution. En patrulje tog senere på dagen på kontrolbesøg, og på adressen traf de en 41-årig kvinde, der er thailandsk statsborger. Da hun ikke kunne fremvise gyldigt visum, blev hun anholdt og sigtet for ulovligt ophold.