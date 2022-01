Profil kan snart være færdig i AGF: »Selvfølgelig vil jeg blive savnet«

Han er en omdiskuteret personlighed. Elsket af AGF’s fans, hadet af andre klubbers tilhængere. Han har fået kritik for at spille for hårdt og filme for meget, og han har tryllebundet med driblinger og lækre scoringer.

Ja, Jon Thorsteinsson har i dén grad sat sit præg på Superligaen, men snart kan islændingen være fortid i AGF. Til sommer har den 23-årige spiller kontraktudløb, og endnu er der ikke kommet en afklaring på, om han forlænger sit ophold i Smilets by.