AGF vil klimakompensere for flyrejser

Holdet vil nemlig begynde at klimakompensere for dets udenlandsrejser med fly. Det sker i et nyt samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

Denne vinter har AGF planlagt to udenlandsrejser i forbindelse med klubbens træning. Rejserne vil for fremtiden stadig blive en del af det planlagte træningsprogram, men der er alligevel forandringer undervejs for den aarhusianske 3F Superliga-klub.

Chef for branding- og bæredygtighed i AGF Anne Jensen forklarer i en pressemeddelelse, at AGF ikke vil gå på kompromis med det sportslige og derfor fortsat kommer til flyve udenlands, men i stedet nu sætter ind »med et kompensationsprogram med Folkekirkens Nødhjælp, der har ekspertisen til, at vi kan gøre en forskel«.

»Afrika er det kontinent i verden, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Her betaler den fattige befolkning dagligt prisen for verdens overforbrug af CO 2 . Derfor giver det mest mening for os at kompensere via et troværdigt dansk program, som gør en konkret forskel for de befolkninger, der rammes hårdest af klimaforandringer – de betaler den største pris, og det har vi også et ansvar for i den vestlige verden,« forklarer Anne Jensen i pressemeddelelsen.

AGF går forrest

Samarbejdet kommer til at blive en del af fodboldklubbens samlede klimastrategi, hvori den i forvejen blandt andet bruger grøn strøm, genbrugsprogrammer og andre indsatser til at mindske sit klimaaftryk. I Folkekirkens Nødhjælp er generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen begejstret for, at AGF nu i samarbejde vil gøre endnu en indsats.