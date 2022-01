Knap 6 pct. af de aarhusianske 2. klasseselever kan være ordblinde

Samtlige 2. klasseselever i Aarhus skal screenes for, om de er i risiko for at udvikle ordblindhed.

Resultatet for 2021 viser, at 158 elever - svarende til 5,8 pct. af de samlet 2.705 elever, der er blevet screenet - er i risiko for at have såkaldt dyslektiske og svære dyslektiske vanskeligheder. Resultatet ligger tæt op ad resultaterne for 2017-2020, hvor andelen af elever i gruppen har ligget på mellem 5 og 6 pct.