Aggressiv togpassager sigtet og bortvist

Mandag kl. 09.27 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en DSB-medarbejder, der havde brug for politiets hjælp til at håndtere en passager, der var støjende og ubehagelig over for både DSB-personalet og øvrige passagerer, oplyser politiet i døgnrapporten. Togpersonalet havde flere gange bedt manden om at dæmpe sig, men han nægtede at efterkomme deres anvisninger. Manden befandt sig i et tog, der var på vej fra Aalborg og som ville ankomme til banegården i Aarhus kl. 09.38.