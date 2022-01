30 mio. kr. er afsat til bedre udeliv for børn i Aarhus

I løbet af de seneste par år har børn og unge qua coronarestriktioner brugt meget tid udenfor. Og inden længe får dagtilbud, skoler og ungdomsklubber mulighed for at realisere alle de gode idéer, de i løbet af coronatiden har fået til, hvordan udeområderne kan forbedres. Byrådet afsatte allerede i oktober 2020 30 mio. kr. til optimering og nytænkning af børn og unges udefaciliteter, og på det kommende byrådsmøde skal Aarhus-politikerne sige o.k. til at igangsætte to ansøgningsrunder, hvor der kan søges anlægsmidler til etablering af nye uderum og udefaciliteter. Hensigten er, at de kommunale tilbud i samarbejde med bl.a. forældre kan søge midler til projekter, som bidrager til optimering og nytænkning af udefaciliteterne. Ved begge ansøgningsrunder foreslår Børn og Unge desuden, at der bliver mulighed for at ansøge om midler for samlet 10 mio. kr. til såkaldt genopretning af udefaciliteter, hvor der er behov.

Det fremgår af referatet fra magistratens seneste møde den 24. januar, hvor det blev besluttet at anbefale byrådet at tiltræde Børn og Unges oplæg til forvaltning af de 30 mio. kr., som blev afsat, fordi man ønskede at gøre brug af de erfaringer, der er gjort på baggrund af tiden med corona.

Børn og Unge-forvaltningen har i samarbejde med Børn og Ungeudvalget udarbejdet kriterier for, hvordan tildeling af midler skal ske, og oplægget er, at institutionerne i to ansøgningsrunder fra hhv. midten af 2022 til 2024 og 2023-2024 via et ansøgningsskema kan beskrive og pædagogisk argumentere for, hvordan deres projekt kan understøtte de udarbejdede kriterier.

Kriterierne er defineret som »børn og unges trivsel, sundhed, leg og læring«, »børn og unges udviklingstrin«, »optimering af uderummet«, »medindflydelse«, »kropslighed og bevægelse« samt »inklusion og fællesskaber«.