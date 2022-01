Han har Danmarksrekord i stemmer, en stor viden og visioner samt et skarpt skåret stemmebånd. I det hele taget er Morten Messerschmidt den helt rette til at få Dansk Folkeparti på sporet igen. Sådan lyder det fra Jakob Søgaard Clausen, Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Aarhus. Han er således glad for, at Morten Messerschmidt søndag eftermiddag blev valgt som ny formand for Dansk Folkeparti.

»Af de kandidater, der var, var han den oplagte kandidat i forhold til vælgerne. Både fordi han har vist, at han kan få mange stemmer - at have Danmarksrekord i stemmer er et godt cv at have,« siger Jakob Søgaard Clausen, der henviser til, at den nybagte formand fik 465.757 ved valget til EU-Parlamentet i 2014. Han fortsætter: »Han har en stor viden og er dygtig retorisk. Jeg glæder mig til at se ham debattere med andre partiledere.« Desuden har Morten Messerschmidt visionerne, understreger Jakob Søgaard Clausen, der på grund af corona ikke kunne møde op i Herning Messecenter og stemme på Morten Messerschmidt.

Der har været flere formandskandidater og Morten Messerschmidt deler vandene. Hvad betyder det for Dansk Folkepartis fremtid? »Det er klart, at det har givet en beskidt valgkamp. Men grundlæggende synes jeg, at det er positivt, at man har kampvalg om formandsposten. Det er sundt, at man får luftet nogle synspunkter, og at baglandet har nogle at vælge imellem. At han vinder med 60 pct. er tilpas stort til, at det er en klar opbakning til ham som formand, men stadig at 40 pct. har stemt noget andet, og som han også skal huske.« Han har også en sag hængende om halsen. Hvad betyder den? »Det er jo en ubekendt faktor. Det må vi tage, som det kommer. Det er jeg ikke så bekymret for.«