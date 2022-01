På træningslejren kan AGF-defensiven nørde de små detaljer

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at holdkammeraterne altid er sure på hinanden, når de spiller kampe. Nærmest konstant kan man høre den ene spiller råbe til den anden spiller, men det er i langt højere grad taktiske kommandoer snarere end skældsord, som de deler med hinanden.

For det er fuldstændig afgørende at have aftalerne på plads, når spillerne går på banen til en fodboldkamp. Er der uklarheder, kan det få katastrofale konsekvenser. Sidder aftalerne i ska