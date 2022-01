Greenilicious i Magasin og Jægergårdsgade bliver til Juhls

Fra den 1. februar står der Juhls i stedet for Greenilicious på facaden på de to madsteder, som entreprenøren Steffen Juhl ejer i Aarhus. Sammen med to medejere åbnede han den første Greenilicious i 2017 i Magasins stueetage ud mod åen, og i 2019 åbnede de endnu en filial i Jægergårdsgade. Steffen Juhl købte de to andre medejere ud i juni 2020.