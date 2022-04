17/04/2022 KL. 10:45

81-årig efter 38 år i »hård ghetto« med bander og store renoveringer: Det værste er en dom om ikke at passe ind

Siden 1984 har Hannelore Fuhr boet med sin søn i Bispehaven i den samme lejlighed, der nu bliver jævnet med jorden. JP Aarhus har besøgt familien for at få deres vidnesbyrd om en rejse fra Tyskland, om udviklingen i det udsatte boligområde, og hvad lejligheden betyder for dem.