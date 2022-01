På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies , det gør du her: opdater dit samtykke .

Tidligere på dagen skrev Østjyllands Brandvæsen, at man var til stede med flere køretøjer ved en »hændelse« ved Aarhus Havn omkring Navitas, da en borger omkring kl. 13 opdagede en person i vandet og ringede 112.

Østjyllands Brandvæsens presseafdeling oplyser, at flere dykkere havde været i vandet, da man havde fundet en livløs person. Det bekræftes nu, at der er tale om Peter Burns, der forsvandt natten til den 5. december 2021 efter en bytur i Aarhus.

Politiet skriver endvidere, at de nu skal have klarlagt dødsårsagen, og at de pårørende er underrettet.

Lang eftersøgning

Peter Burns forsvandt natten til søndag den 5. december 2021 efter en bytur. Den irske mand forlod ”Puppen” beliggende i Jægergårdsgade mellem midnat og klokken et om natten. Han gik herfra ad M.P Bruuns Gade i retning mod havnen.