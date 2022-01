Sigtet for at stjæle værktøj fra byggeplads

En vagt kontaktede søndag kl. 21.51 Østjyllands Politi og fortalte, at han netop havde tilbageholdt en mand, som han mistænkte for at have stjålet værktøj fra en byggeplads på Randersvej i Aarhus N.

En patrulje kørte til stedet, hvor vagten stod med en 34-årig mand, som havde lusket rundt på byggepladsen.

Den 34-årige havde en rygsæk på, og i den fandt betjentene en boremaskine, fortæller døgnrapporten. Da den 34-årige erkendte, at han havde taget boremaskinen fra byggepladsen, blev han sigtet for tyveri.