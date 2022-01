Bilist havde våben i bilen - men ingen kørekort

Kl. 00.45 natten til mandag standsede en patrulje fra Østjyllands Politi på Søndervangs Allé i Viby en bil med en 21-årig mand bag rattet. I bilen fandt patruljen både en machete og en gaspistol, som blev beslaglagt, og den 21-årige blev anholdt og sigtet for overtrædelse af kniv- og våbenloven.

Den 21-årige blev desuden sigtet for at køre bil i frakendelsestiden, og da det var tredje gang inden for den seneste måned, at han blev taget i at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt med henblik på konfiskation.