17/01/2022 KL. 11:50

For abonnenter

Tilst Skole har været i søgelyset for skoleskyderi

Mandag kom det frem i byretten i Aalborg, at den 27-årige mand, der er tiltat for at have planlagt et eller flere skoleskyderier, har haft øje for Tilst Skole. Det afslører hans internetsøgninger.